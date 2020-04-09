Ломило кости и болели глаза. Зараженный коронавирусом рассказал свою историю

За сутки в России выявили рекордное количество новых заражений коронавирусной инфекцией — 1459. Всего число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тыс. человек.

В эфире НСН москвич зараженный коронавирусом, стилист Эдвард Папоян рассказал о том, как у него было диагностировано заболевание, о действиях враче и о том, как он лечится.



«22 марта я почувствовал сильную слабость, к вечеру температура поднялась до 38.5, а ночью начался очень сильный озноб. У меня ломило все тело, мышцы, кости. На следующей день я вызвал врача на дом и мне поставили диагноз ОРВИ. Врач мне выписал антибиотики, но толку от них не было и нет. В итоге у меня температура не спадала 3 дня и все 3 дня ломило тело, жутка болела голова и глаза. И, конечно, кашель, от него у меня до сих пор болят ребра. 29 марта я повторно вызвал врача скорой помощи на дом чтобы сдать анализ на коронавирус. А через три дня мне позвонили и сообщили, что у меня коронавирус. За моим состоянием пристально следили. Сейчас состояние улучшилось. Из таблеток, которые я сейчас пью это только цитрамон, вот он мне помогает. И да, еще я ем имбирь в чистом виде» - рассказал он.



Также Эдвард Папоян рассказал, что всем, кто с ним контактировал, дали возможность бесплатно пройти тест на коронавирус.

«Врачи не забирают в больницу если нет каких-то ужасных симтомов, при которых невозможно оставаться дома. Всем, кто со мной в течении последних 15 дней контактировал есть возможность пройти тест на коронавирус бесплатно. Врачи мне оставили памятку с тем как себя вести, что можно, а что нельзя делать и амбулаторную карту, которую я обязан заполнять» - рассказал болеющий коронавирусом стилист.

Тем временем, 9 апреля показатель суточного прироста случаев заражения коронавирусом нового типа в России и, в частности, в Москве стал рекордным — 1459 и 857 случаев соответственно, свидетельствуют данные оперативного штаба. В столице эта цифра была максимальной 7 апреля (+697 заболевших).

