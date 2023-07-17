«Он долго себя сдерживал»: Иноагент Понасенков похвалил Путина
Признанный в России иноагентом историк и публицист Евгений Понасенков объяснил журналистке Ксении Собчак, что Владимир Путин долго терпел «маразматика» Джо Байдена, прежде чем начать спецоперацию на Украине.
«Все говорят, вот, у Путина нет тормозов. Но вообще я вам скажу, он очень себя долго сдерживал. И у него не только есть тормоза, в отличие, допустим, от моего характера, он отмеряет, проверяет и так далее. Если бы Путин не почувствовал, что на той стороне реки маразматик Байден…», - сказал Понасенков в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».
По мнению историка, если бы президентом США оставался Дональд Трамп, Путин договорился бы с ним по украинскому вопросу.
«Трамп к нему относился уважительно, потому что он бизнесмен. Украинцы сейчас обмануты, потому что приезжает подонок Байден и говорит, что они лучшие и великие, и уезжает, но они остаются под обстрелом. Я абсолютно убежден, что Путин договорился бы с Трампом», - пояснил историк.
В начале июня в ходе прогулки Понасенкова в районе Арбата, его попутчик Рамис Зарипов толкнул пристававшего к ним пьяного мужчину, который ударился об асфальт головой, впал на месяц в кому и в итоге скончался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru