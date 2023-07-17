«Он долго себя сдерживал»: Иноагент Понасенков похвалил Путина

Признанный в России иноагентом историк и публицист Евгений Понасенков объяснил журналистке Ксении Собчак, что Владимир Путин долго терпел «маразматика» Джо Байдена, прежде чем начать спецоперацию на Украине.

«Все говорят, вот, у Путина нет тормозов. Но вообще я вам скажу, он очень себя долго сдерживал. И у него не только есть тормоза, в отличие, допустим, от моего характера, он отмеряет, проверяет и так далее. Если бы Путин не почувствовал, что на той стороне реки маразматик Байден…», - сказал Понасенков в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».