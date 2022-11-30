Реестр не поможет: В отрасли предложили ввести лицензирование для риелторов

Создание единого реестра риелторов не избавит рынок от недобросовестных игроков, пока доступ в отрасль открыт всем желающим предпринимателям и самозанятым, заявил вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире НСН.

С предложением создать единый реестр риелторов выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, он подготовил соответствующий проект закона. По его словам, отсутствие специальных правовых норм в этой сфере приводит к серьезным рискам для потребителей. Апрелев отметил, что такая мера ничего не изменит на рынке.

«Чтобы заниматься риелторской деятельностью легально, сегодня человеку нужно просто стать предпринимателем или самозанятым. Это не поддерживает профессиональное сообщество, риелтор должен обладать необходимой квалификацией и должен быть этичным – не вводить в заблуждение. Любой закон и формирование реестра не может обязать риелтора быть этичным и соблюдать профессиональные стандарты», - отметил Апрелев.