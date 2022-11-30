Реестр не поможет: В отрасли предложили ввести лицензирование для риелторов
Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев отметил, что создание единого реестра не избавит рынок от недобросовестных игроков.
Создание единого реестра риелторов не избавит рынок от недобросовестных игроков, пока доступ в отрасль открыт всем желающим предпринимателям и самозанятым, заявил вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире НСН.
С предложением создать единый реестр риелторов выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, он подготовил соответствующий проект закона. По его словам, отсутствие специальных правовых норм в этой сфере приводит к серьезным рискам для потребителей. Апрелев отметил, что такая мера ничего не изменит на рынке.
«Чтобы заниматься риелторской деятельностью легально, сегодня человеку нужно просто стать предпринимателем или самозанятым. Это не поддерживает профессиональное сообщество, риелтор должен обладать необходимой квалификацией и должен быть этичным – не вводить в заблуждение. Любой закон и формирование реестра не может обязать риелтора быть этичным и соблюдать профессиональные стандарты», - отметил Апрелев.
По его словам, в России деятельность риелторов регулируется внутри профессионального сообщества, в которое вступают далеко не все представители отрасли.
«В этом процессе должно участвовать профессиональное сообщество. Любой человек, входящий в профессию, должен сдавать не просто экзамен на подтверждение своей квалификации, но еще и подписываться под кодексом этики, как врачи дают клятву. В России существует такое профессиональное сообщество, Гильдия риелторов, есть публичный реестр всех аттестованных специалистов. Сегодня не очень значительная часть находится в этом реестре, хотя речь идет уже о 18 тысячах специалистов в России», - рассказал собеседник НСН.
Поэтому в данном случае навести порядок можно только законодательным ограничением доступа в профессию, считает Апрелев.
«Если бы потребитель знал, что он может проверить любого профессионального участника рынка посредством уже существующего реестра, проблем бы не было никаких. Появится еще один реестр – хорошо, но само по себе наличие формального реестра ничего не означает. Нужно организовывать процесс ограничения доступа в профессию. Нужно либо ввести лицензирование, либо обязательное саморегулирование», - добавил эксперт.
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