«Повышать для всех - странная практика»: В Госдуме призвали изменить индексацию тарифов ЖКХ

Зампред комитета также сообщила о работе над законопроектом, предлагающим введение дополнительной формы субсидии людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Это, по мнению Разворотневой, должен быть одноразовый платеж для погашения долгов по ЖКУ.

По мнению депутата, совершенствоваться должен и сам механизм тарифообразования. В частности, должна учитываться эффективность ресурсоснабжающих компаний.

«Сейчас тарифы повышаются по всей стране одномоментно. И часто повышают от достигнутого: в прошлом году было 10 рублей, сейчас давайте будет 12. Но никто не смотрит на эффективность работы [ресурсоснабжающих] предприятий. Надо отказываться от «коридоров», которые дает правительство в смысле повышения тарифов. Тарифы устанавливают регионы, и это должна быть их ответственность. По каждому предприятию нужно принимать отдельное решение, и только после тщательного аудита. Если повышать тарифы, то под какую-то инвестиционную программу или обязательство провести модернизацию – повысить энергоэффективность и снизить платежи в будущем. Повышать каждый год и для всех – странная практика», - полагает Разворотнева.

Сейчас же, уверена зампред комитета, ресурсы тратятся крайне неэффективно – они у предприятий большие, а тарифы для населения регулярно повышаются.

«Часто мы переплачиваем за объемы, которые нам не нужны. Перетопы в квартирах, особенно в московских, когда мы открываем форточки и топим воздух - это просто норма жизни. Никто не следит за температурными графиками. По счастью, резервы у нас очень большие, ими никто не занимается, потому что от этих работ никак не зависит финансовое состояние предприятий», - добавила парламентарий.

Индексация тарифов ЖКХ 1 декабря произошла второй раз за 2022 год. Предельный рост цен на коммунальные услуги по всей стране установлен на уровне 9%. Обычно повышение тарифов происходит раз в год, в июле, и для регионов ранее устанавливались различные предельные индексы такого повышения. По данным Росстата, 1 июля 2022 года тарифы на водоотведение по стране выросли на 5,2%, на сжиженный газ — на 4,8%, на услуги по электроснабжению — на 4,6%, на горячее водоснабжение и отопление — на 4,1%, на холодное водоснабжение — на 4%.

Вторая за год индексация тарифов ЖКХ, как сообщало Минэкономразвития, была перенесена с 1 июля 2023 года и в следующем году проводится не будет.

