«Повышать для всех - странная практика»: В Госдуме призвали изменить индексацию тарифов ЖКХ
Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ рассказала НСН, почему можно отказаться от ежегодного повышения тарифов и как помочь неплатежеспособным гражданам справиться с долгами по ЖКУ.
Механизм субсидий нуждающимся для оплаты ЖКУ, а также механизм тарифообразования необходимо серьезно дорабатывать, заявила в эфире НСН заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Общественный совет при Минстрое ранее предложил повышать тарифы на коммунальные услуги в России с учетом платежеспособности граждан. Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при ведомстве Ирина Булгакова пояснила, что идея состоит в том, что при формировании тарифов, нужно оценивать доступность услуг ЖКУ, чтобы как можно больше граждан смогли оплачивать квитанции, а остальные получали бы адресные субсидии. Сегодня же при индексации тарифов учитывается только инфляция.
«Ресурс должен стоить столько, сколько он реально стоит. А для граждан, которые не в состоянии оплачивать полностью эти платежи, должен действовать механизм субсидии на оплату ЖКУ. Этот механизм сейчас есть, но нуждается в серьезном совершенствовании. Сейчас многие граждане не могут получать эту субсидию, потому что у них есть долги за ЖКУ. Может, они и не являются злостными неплательщиками, но что-то в жизни случилось, и они не могут получить субсидию. В результате образуется замкнутый круг. Отсрочка, которая раньше была способом погасить этот долг, тоже ушла. Мы пытались ее вернуть, вносили законопроект, но на него пришел негативный отзыв правительства, его придется переписывать», - отметила Разворотнева.
Зампред комитета также сообщила о работе над законопроектом, предлагающим введение дополнительной формы субсидии людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Это, по мнению Разворотневой, должен быть одноразовый платеж для погашения долгов по ЖКУ.
По мнению депутата, совершенствоваться должен и сам механизм тарифообразования. В частности, должна учитываться эффективность ресурсоснабжающих компаний.
«Сейчас тарифы повышаются по всей стране одномоментно. И часто повышают от достигнутого: в прошлом году было 10 рублей, сейчас давайте будет 12. Но никто не смотрит на эффективность работы [ресурсоснабжающих] предприятий. Надо отказываться от «коридоров», которые дает правительство в смысле повышения тарифов. Тарифы устанавливают регионы, и это должна быть их ответственность. По каждому предприятию нужно принимать отдельное решение, и только после тщательного аудита. Если повышать тарифы, то под какую-то инвестиционную программу или обязательство провести модернизацию – повысить энергоэффективность и снизить платежи в будущем. Повышать каждый год и для всех – странная практика», - полагает Разворотнева.
Сейчас же, уверена зампред комитета, ресурсы тратятся крайне неэффективно – они у предприятий большие, а тарифы для населения регулярно повышаются.
«Часто мы переплачиваем за объемы, которые нам не нужны. Перетопы в квартирах, особенно в московских, когда мы открываем форточки и топим воздух - это просто норма жизни. Никто не следит за температурными графиками. По счастью, резервы у нас очень большие, ими никто не занимается, потому что от этих работ никак не зависит финансовое состояние предприятий», - добавила парламентарий.
Индексация тарифов ЖКХ 1 декабря произошла второй раз за 2022 год. Предельный рост цен на коммунальные услуги по всей стране установлен на уровне 9%. Обычно повышение тарифов происходит раз в год, в июле, и для регионов ранее устанавливались различные предельные индексы такого повышения. По данным Росстата, 1 июля 2022 года тарифы на водоотведение по стране выросли на 5,2%, на сжиженный газ — на 4,8%, на услуги по электроснабжению — на 4,6%, на горячее водоснабжение и отопление — на 4,1%, на холодное водоснабжение — на 4%.
Вторая за год индексация тарифов ЖКХ, как сообщало Минэкономразвития, была перенесена с 1 июля 2023 года и в следующем году проводится не будет.
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