«Поможет Казахстан»: Санкции от Google Play не приведут к оттоку разработчиков из РФ

«Наш рынок составляет около 100 миллиардов рублей для компании Google, туда входит и их комиссия, и сколько зарабатывали разработчики. Для компании это серьезная сумма, Россия им приносила в свое время где-то до 5% доходов. Но в 2022 году они отключили Россию от монетизации и показа рекламы. Сейчас они просто перестали переводить средства разработчикам, если их платежный профиль зарегистрирован в России. На территории России платежи не проходили, в других странах, где работал Google Play и Google Pay, платежи за свои приложения разработчики продолжали принимать. Теперь компания хочет эти платежи тоже запретить», - рассказал он.

При этом, по его словам, это не приведет к оттоку разработчиков из России.

«Поэтому разработчикам сейчас придется регистрироваться за границей. Можно быть в России, но создать платежный профиль любой другой страны, получить счет в банке этой страны. Большинство делают счета в Казахстане. По российскому закону эти счета придется регистрировать в ФНС и подавать ежегодные отчеты о движении денежных средств», - предупредил Зыков.

На фоне подобных ограничений отечественные компании делают ставку на монетизацию от RuStore, добавил он.

«В отечественный магазин приложений RuStore монетизация включена, что позволяет получать разработчикам средства с пользователей в России. В России сегодня именно через RuStore зарабатывают в большинстве случаев. Многие компании пошли по пути того, что включили напрямую свою личную монетизацию и пытаются раздавать приложения со своего сайта. При скачивании с сайта снимается какая-то сумма через платежные системы, но это не самый удобный способ», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что выручка российской дочки Google упала до нуля рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

