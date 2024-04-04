СМИ: выручка российской дочки Google упала до нуля рублей

В 2022 году выручка ООО «Гугл» составляла 24,2 миллиарда рублей. При этом в прошлом году компании удалось снизить чистый убыток с 10,2 до 3,13 миллиарда.

Деятельность Google в РФ приостановлена в 2022 году. Американская корпорация начала вывоз сотрудников из офиса в Москве.

В марте Таганский суд Москвы оштрафовал Google на четыре миллиона рублей. Причиной стало неисполнение обязательств по ограничению доступа к запрещенной информации, передает «Радиоточка НСН».

