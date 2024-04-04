СМИ: выручка российской дочки Google упала до нуля рублей
Выручка российской дочерней компании Google в 2023 году упала до нуля рублей, пишет РБК со ссылкой на финансовую отчетность организации.
В 2022 году выручка ООО «Гугл» составляла 24,2 миллиарда рублей. При этом в прошлом году компании удалось снизить чистый убыток с 10,2 до 3,13 миллиарда.
Деятельность Google в РФ приостановлена в 2022 году. Американская корпорация начала вывоз сотрудников из офиса в Москве.
В марте Таганский суд Москвы оштрафовал Google на четыре миллиона рублей. Причиной стало неисполнение обязательств по ограничению доступа к запрещенной информации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru