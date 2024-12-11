«Яндекс» стал вторым по популярности поисковиком в мире по версии Cloudflare
По итогу 2024 года «Яндекс» занял вторую позицию в рейтинге популярности поисковых технологий, представленном американской компанией Cloudflare, которая специализируется на развитии сетевой инфраструктуры.
Первое место в топе занял Google, который занимает 88,5% рынка. Российский поисковик «Яндекс» на второй строчке с долей в 3,1%. За ним следует китайский Baidu с долей 2,7%.
Самым популярным мессенджером в 2024 году стал WhatsApp. Также в топ-5 вошли QQ, Telegram, Viber и WeChat.
При этом интернет-трафик в 2024 году вырос на 17,4%. Уточняется, что более 40% трафика пришлось на мобильные устройства.
Ранее сообщалось, что молодые люди теряют интерес к использованию поисковика Google и все чаще используют другие платформы, в том числе основанные на искусственном интеллекте, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru