Google Play прекратил обрабатывать платежи российских продавцов

Российские разработчики предоставили изданию письмо с соответствующим уведомлением. Из него следует, что с 26 декабря Google Play прекращает обрабатывать платежи тех лиц, чьи банковские адреса зарегистрированы в РФ. Решение принято на неопределенный срок.

Финальные выплаты корпорация намерена провести 15 января. Как ожидается, будет отключена и монетизацию приложений. Пользователи больше не смогут купить платные приложения или оформить подписку на них у разработчиков с российским банковским счетом.

Ранее стало известно, что выручка российской дочки Google упала до нуля рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

