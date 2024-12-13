Google Play прекратил обрабатывать платежи российских продавцов
Сервис Google Play прекратил обрабатывать платежи продавцов из России, сообщает Telegram-канал Mash.
Российские разработчики предоставили изданию письмо с соответствующим уведомлением. Из него следует, что с 26 декабря Google Play прекращает обрабатывать платежи тех лиц, чьи банковские адреса зарегистрированы в РФ. Решение принято на неопределенный срок.
Финальные выплаты корпорация намерена провести 15 января. Как ожидается, будет отключена и монетизацию приложений. Пользователи больше не смогут купить платные приложения или оформить подписку на них у разработчиков с российским банковским счетом.
Ранее стало известно, что выручка российской дочки Google упала до нуля рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru