Путин: В России появятся новые современные АЭС

В ходе совещания по атомной энергетике он указал, что на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке появятся «современные АЭС, производящие доступную и чистую электроэнергию».

«Тем самым мы намерены укрепить инфраструктурную базу для долгосрочного развития регионов и территорий, — отметил глава государства.

Как пишет RT, Путин также добавил, что Россия занимает лидирующую позицию на мировом рынке строительства АЭС.

Ранее сенатор РФ Александр Ролик заявил «Радиоточке НСН», что строительство Приморской АЭС станет ключевым решением энергетической проблемы Дальнего Востока.

