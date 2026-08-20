Россиянам объяснили, как тренировки влияют на мозг

Она рассказала, что в Британском журнале спортивной медицины были опубликованы результаты исследования, согласно которым у пожилых участников, регулярно выполнявших такие аэробные упражнения, как ходьба, бег и плавание, через 6–12 месяцев наблюдалось улучшение результатов в тестах на память и внимание.

По её словам, механизм этого явления связывают с усилением процесса образования новых нейронов в гиппокампе - области медиальной височной доли, которая играет ключевую роль в процессах консолидации памяти и пространственной ориентации.

Врач отметила, что аэробные упражнения способствуют улучшению мозгового кровообращения и насыщения тканей мозга кислородом. Благодаря этому обеспечиваютсЯ оптимальные условия для работы нейронных сетей и замедляются дегенеративные процессы, характерные для болезни Альцгеймера.

«Такая физическая активность оказывает комплексное воздействие... что способствует сохранению памяти и когнитивного здоровья в пожилом возрасте», – заключила Симонова.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Медведева заявила, что что современный ритм жизни создает множество факторов риска, снижающих эффективность нейронных связей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».