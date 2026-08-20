«Глупость чиновников!»: Останина потребовала не обвинять ребенка в вандализме за рисунки
Нина Останина заявила НСН, что преследовать детей за творчество недопустимо, угрожать родителям административным кодексом в этой ситуации глупо.
Рисунки на детских площадках не могут быть признаны актом вандализма, чиновники Тульской области должны извиниться перед ребенком и родителями, заявила НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Администрация города Болохово Тульской области обвинила ребёнка в вандализме из-за рисунков персонажей «Смешариков», выполненных сухой пастелью на площадке с резиновым покрытием. Чиновники заявили, что благоустройство парка проводилось за счёт средств федерального бюджета, а нанесённый рисунок не смывается водой — даже растворитель не справился с удалением изображения. Останина обещала взять ситуацию под контроль.
«Конечно, это глупость и непрофессионализм. Я бы на месте чиновников пригласила этого ребенка, поощрила бы его, и оставила бы этот рисунок в этом виде. Наказывать за творчество? Такого у нас еще никогда не было. Мы же хотим, чтобы наши дети были свободными в своих желаниях, творческих проявлениях. Я бы на месте чиновников извинилась бы за собственную глупость перед горожанами. Я, честно говоря, пришла в недоумение. Я многое уже повидала на своем политическом веку, но до такого чиновники еще не доходили. Надо извиниться, преследовать детей за творчество недопустимо, угрожать родителям административным кодексом в этой ситуации – это глупость. Можно тогда вообще колючей проволокой оградить площадки, пусть они будут просто показательными, чтобы чиновники могли отчитываться. Площадки созданы для детей, чтобы они давали волю своим чувствам. Чиновников, которые не любят детей, нельзя допускать к власти, я уже не говорю про взрослых. Вряд ли кто-то отреагирует на это дело, но я возьму это на свой контроль», - рассказала она.
Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова также вступилась за девочку, нарисовавшей «Смешариков» на детской площадке в Болохово, и призвала не считать ее действия вандализмом.
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