Шадаев: В России могут запустить программу по обучению учителей ИИ-навыкам
На площадке ПМЭФ‑2026 глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал о проработке новой инициативы: совместно с Минпросвещения ведомство изучает возможность запуска программы, призванной помочь педагогам освоить современные инструменты на базе искусственного интеллекта.
При этом Шадаев отдельно подчеркнул, что планируемая программа не затронет действующую систему аттестации педагогических работников — порядок её проведения останется без изменений.
Ранее исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев сказал НСН, что изучение искусственного интеллекта (ИИ) в школах в рамках программы вводится, скорее, для того, чтобы дети научились правильно пользоваться этим инструментом, однако и бизнес заинтересован в развитии алгоритмического мышления у школьников.
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