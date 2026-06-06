Шадаев: В России могут запустить программу по обучению учителей ИИ-навыкам

При этом Шадаев отдельно подчеркнул, что планируемая программа не затронет действующую систему аттестации педагогических работников — порядок её проведения останется без изменений.

Ранее исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев сказал НСН, что изучение искусственного интеллекта (ИИ) в школах в рамках программы вводится, скорее, для того, чтобы дети научились правильно пользоваться этим инструментом, однако и бизнес заинтересован в развитии алгоритмического мышления у школьников.

