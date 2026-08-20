В многодетных семьях нет «сыночек-корзиночек», так как там забота и внимание распространяются на всех детей, а не на одного. Об этом в пресс-центре НСН рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая.