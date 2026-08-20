Депутат Буцкая дала совет, как не вырастить «сыночку-корзиночку»
Только большое количество детей в семье может спасти от перекосов в воспитании и опеке к одному из детей, заявила НСН Татьяна Буцкая.
В многодетных семьях нет «сыночек-корзиночек», так как там забота и внимание распространяются на всех детей, а не на одного. Об этом в пресс-центре НСН рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая.
«Когда судьба даёт долгожданного ребёнка, то сколько бы ни шутили про "сыночку‑корзиночку", сначала ты, как мать, будешь любить и обласкивать своего ребёнка. Потом он растёт, и ты понимаешь, что, возможно, где‑то его гиперопекаешь. Очень тяжело принять, что ребёнок уже взрослый, у него своя жизнь. Часто бывает, что ребёнок рождён для себя, а где‑то папа просто уходит из семьи, тогда и возникают эти связи, которые очень тяжелы. Лечение одно — многодетные семьи, где счастье женщине приходит с каждым новым ребёнком, где все помогают друг другу», — рассказала она.
Ранее Буцкая заявила в пресс-центре НСН, что после увеличения мер поддержки для родителей все больше отцов активнее включились в процесс воспитания детей.
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