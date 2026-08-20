На любые риски владельцы танкеров реагируют в сторону увеличения стоимости аренды, что гонит цены вверх и для конечного покупателя нефти, рассказал НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Спрос на нефтяные танкеры для вывоза грузов из Персидского залива резко вырос, что уже привело к росту цен на суда, сообщила газета Financial Times. Как отмечает глава отдела купли-продажи Braemar Дэвид Холланд, страны-экспортеры стремятся получить больший контроль над собственным экспортом, что частично и толкает цены вверх, особенно на готовые к работе подержанные суда и их аренду. Пикин объяснил, как это отражается на рынке.