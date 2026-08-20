Без скидок: Россия снижает дисконт на нефть из-за проблем в Ормузском проливе
Сергей Пикин заявил НСН, что когда был пик проблем, в Индии российская нефть продавалась уже не с дисконтом, а с премией.
На любые риски владельцы танкеров реагируют в сторону увеличения стоимости аренды, что гонит цены вверх и для конечного покупателя нефти, рассказал НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Спрос на нефтяные танкеры для вывоза грузов из Персидского залива резко вырос, что уже привело к росту цен на суда, сообщила газета Financial Times. Как отмечает глава отдела купли-продажи Braemar Дэвид Холланд, страны-экспортеры стремятся получить больший контроль над собственным экспортом, что частично и толкает цены вверх, особенно на готовые к работе подержанные суда и их аренду. Пикин объяснил, как это отражается на рынке.
«Это вопрос больше не про дефицит, а про то, что страны реагируют на сложности в логистике. Когда в Ормузском проливе была проблема в начале марта еще, стоимость судов и страховки резко взлетела. Сейчас ситуация не улучшается, намечается тенденция к ухудшению, поэтому повторяется то же самое. На любые риски владельцы танкеров реагируют в сторону увеличения стоимости аренды, так как это компенсирует риски. Это все закладывается в стоимость итоговой поставки до назначения. Поэтому мы видим, что стоимость российской нефти растет за счет снижения дисконта. В совокупности это всего несколько процентов от стоимости перевозок. Но когда был пик проблем, в Индии наша нефть продавалась уже не с дисконтом, а с премией довольно существенной, например. Сейчас пока такого нет», — рассказал он.
Спрос на российскую нефть в Азии остаётся важным фактором стабильности для отечественного нефтяного экспорта, заявил НСН независимый промышленный эксперт Максим Худалов, объяснив, почему Китай наращивает закупки российского сырья и какие рыночные и геополитические факторы этому способствуют.
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