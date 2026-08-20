Депутат Буцкая: В России в 10 раз выросло количество пап, уходящих в декрет
Сегодня меры поддержки все больше включают в себя не только матерей, но и отцов, и положительный эффект от этого уже ощущается, заявила НСН Татьяна Буцкая.
После увеличения мер поддержки для родителей все больше отцов активнее включились в процесс воспитания детей. Об этом в пресс-центре НСН рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая.
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«Совет матерей создал документ — шпаргалку для родителей, где содержатся все меры поддержки. Оказалось, что точка приложения у нас не мамы, а папы. Каждый раз, когда мама скачивает эту шпаргалку, она передаёт её папе. Почему мы про все меры поддержки всегда рассказываем мамам? Всё пошло от декретных выплат. Тут я хочу напомнить, что у нас появился федеральный закон, по которому в декрет может уходить отец. Также был принят и второй закон, который даёт возможность совмещать работу и родительство. За последние несколько лет у нас в 10 раз увеличилось количество пап, которые выходят в декрет. Я уверена, что эта тенденция сохранится», — рассказала она.
Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила НСН, что необходимы не только законодательные инициативы, чтобы искоренить безотцовщину, но и укрепление авторитета отца через культуру и СМИ.
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