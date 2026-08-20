«У некоторых женщин к сорока годам появляется только первый ребёнок. Это время, когда у неё уже должны рождаться внуки, к которым — другое отношение. А когда отношение к внукам переносится на первого ребёнка, то получается совершенно вредная для него ситуация. У двадцатилетних мам не бывает "сыночек‑корзиночек". Это бывает, только когда женщина рожает первого ребёнка уже в зрелом возрасте и над ним трясётся», — рассказал он.

В России набирает силу тренд на вовлечённое отцовство: мужчины всё чаще не ограничиваются ролью добытчика и активно участвуют в воспитании детей. Современный отец проводит время с ребёнком, помогает в учёбе, поддерживает эмоционально и участвует в решении бытовых вопросов — такой подход постепенно становится нормой. При этом эксперты подчёркивают: важно соблюдать баланс — поддержка должна укреплять самостоятельность ребёнка, а не порождать зависимость.



Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что в многодетных семьях нет «сыночек-корзиночек», так как там забота и внимание распространяются на всех детей, а не на одного.

