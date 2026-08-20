Священник заявил, что у молодых мам не бывает «сыночек-корзиночек»

Валерий Сосковец заявил в пресс-центре НСН, что к гиперопеке над детьми склонны возрастные женщины, которые уже должны иметь внуков, однако только рожают первого ребенка.

Гиперопекаемые сыновья вырастают у женщин, которые поздно стали матерями, заявил в пресс-центре НСН иерей Валерий Сосковец.

Психотерапевт не увидел гиперопеки в спонсировании «сыночек-корзиночек» матерями
«У некоторых женщин к сорока годам появляется только первый ребёнок. Это время, когда у неё уже должны рождаться внуки, к которым — другое отношение. А когда отношение к внукам переносится на первого ребёнка, то получается совершенно вредная для него ситуация. У двадцатилетних мам не бывает "сыночек‑корзиночек". Это бывает, только когда женщина рожает первого ребёнка уже в зрелом возрасте и над ним трясётся», — рассказал он.

В России набирает силу тренд на вовлечённое отцовство: мужчины всё чаще не ограничиваются ролью добытчика и активно участвуют в воспитании детей. Современный отец проводит время с ребёнком, помогает в учёбе, поддерживает эмоционально и участвует в решении бытовых вопросов — такой подход постепенно становится нормой. При этом эксперты подчёркивают: важно соблюдать баланс — поддержка должна укреплять самостоятельность ребёнка, а не порождать зависимость.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что в многодетных семьях нет «сыночек-корзиночек», так как там забота и внимание распространяются на всех детей, а не на одного.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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