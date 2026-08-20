Эмоциональное напряжение заставляет задуматься о смене работы 75% россиян, следует из данных опроса Академии социальных технологий. 80% респондентов признались, что несколько раз за последний год испытывали полное нежелание выходить на работу. 63% опрошенных отметили снижение инициативности. По мнению Южалина, от мыслей к действиям в таких случаях молодое поколение переходит чаще, чем более взрослое.

«Тренд на частую смену работы характерен именно для молодого поколения, что называется, для зумеров. Люди более старшего возраста все-таки не стремятся так часто менять работу, если их и работодателя в целом все устраивает, они могут довольно долго находиться на одном рабочем месте. Молодому поколению, которое сейчас выходит на рынок труда, в отличие от более старшего поколения, помимо каких-то базовых условий по заработной плате, режиму рабочего времени, важна еще комфортная атмосфера на рабочем месте, которая не создает для них какой-то психологической нагрузки. Действительно, многие готовы поменять работу лишь потому, что атмосфера на работе, на рабочем месте их не устраивает. Сейчас такой тренд у них — не задерживаться долго на одном месте работы, искать себя, часто менять работодателей», — рассказал он.

HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян в разговоре с НСН подтвердил точку зрения, что в вопросе выгорания и смены работы очень заметна возрастная градация.

«Миллениалы пашут, им на все пофиг, они готовы страдать. У них подход "умри, но сделай". У зумеров подход скорее "сделай или умри". То есть они всегда оставляют такой вариант, как уволиться, уйти просто не выйти на работу в случае чего. Там такое ощущение: выгорел — встал и ушел. А миллениалы нет. Эти добьют себя до последнего, а потом пойдут домой и сгорят», — поделился мнением эксперт.

При этом Мурадян считает, что для любого работника чаще всего основной причиной для внезапного увольнения становится несправедливость или неадекватное отношение руководства.

«Приходят в компанию — уходят от людей. Чаще всего "последний каплей" для сотрудника становится неадекватное отношение начальства. Либо если работника не ценят, либо какая-то социальная несправедливость: премию не заплатили, мало заплатили и все в этом роде. Чаще всего это так», — сказал он.