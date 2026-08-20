Милениалы страдают, зумеры уходят: Как россияне реагируют на выгорание на работе
Смена работы при появлении психологического дискомфорта более характерна для молодого поколения, а свидетельством «выгорания» сотрудника может служить безынициативность и незаинтересованность, рассказали НСН Александр Южалин и Гарри Мурадян.
Молодое поколение в отличие от более взрослых людей выбирает работу не только по базовым критериям, но и по уровню психологического комфорта в коллективе, поэтому тренд на увольнение при выгорании более характерен для зумеров, рассказал НСН руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Эмоциональное напряжение заставляет задуматься о смене работы 75% россиян, следует из данных опроса Академии социальных технологий. 80% респондентов признались, что несколько раз за последний год испытывали полное нежелание выходить на работу. 63% опрошенных отметили снижение инициативности. По мнению Южалина, от мыслей к действиям в таких случаях молодое поколение переходит чаще, чем более взрослое.
«Тренд на частую смену работы характерен именно для молодого поколения, что называется, для зумеров. Люди более старшего возраста все-таки не стремятся так часто менять работу, если их и работодателя в целом все устраивает, они могут довольно долго находиться на одном рабочем месте. Молодому поколению, которое сейчас выходит на рынок труда, в отличие от более старшего поколения, помимо каких-то базовых условий по заработной плате, режиму рабочего времени, важна еще комфортная атмосфера на рабочем месте, которая не создает для них какой-то психологической нагрузки. Действительно, многие готовы поменять работу лишь потому, что атмосфера на работе, на рабочем месте их не устраивает. Сейчас такой тренд у них — не задерживаться долго на одном месте работы, искать себя, часто менять работодателей», — рассказал он.
HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян в разговоре с НСН подтвердил точку зрения, что в вопросе выгорания и смены работы очень заметна возрастная градация.
«Миллениалы пашут, им на все пофиг, они готовы страдать. У них подход "умри, но сделай". У зумеров подход скорее "сделай или умри". То есть они всегда оставляют такой вариант, как уволиться, уйти просто не выйти на работу в случае чего. Там такое ощущение: выгорел — встал и ушел. А миллениалы нет. Эти добьют себя до последнего, а потом пойдут домой и сгорят», — поделился мнением эксперт.
При этом Мурадян считает, что для любого работника чаще всего основной причиной для внезапного увольнения становится несправедливость или неадекватное отношение руководства.
«Приходят в компанию — уходят от людей. Чаще всего "последний каплей" для сотрудника становится неадекватное отношение начальства. Либо если работника не ценят, либо какая-то социальная несправедливость: премию не заплатили, мало заплатили и все в этом роде. Чаще всего это так», — сказал он.
Оба эксперта отмечают, что мощный сигнал выгорания сотрудника — безынициативность и незаинтересованность.
«Конечно, это все индивидуально, но маркерами выгорания являются непроявление инициативы, нежелание выполнять те задачи, которые ставятся руководителем, спад активности в работе, не обсуждение каких-то ошибок, работа по инерции. Это, как правило, свидетельствует о том, что работнику уже эта работа неинтересна, и, возможно, он заинтересован в увольнении или в смене места. Когда человек "горит" работой, и ему она нравится, работник является ценным, эффективным, и любому руководителю действительно видно, что всех всё устраивает», — перечислил Южалин.
Мурадян добавил, что отсутствие интереса к корпоративным мероприятиям, встречам и активностям также может говорить о эмоциональном напряжении и сильно степени профессионального выгорания.
Ранее Гарри Мурадян раскрывал НСН, какие ошибки соискателей гарантированно снижают вероятность их приглашения на следующие этапы собеседований.
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