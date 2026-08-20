Военэксперт Кнутов рассказал, откуда летели 250 БПЛА в сторону Подмосковья
Местом запуска 250 украинских беспилотников, которые 20 августа атаковали Московский регион, могла быть Харьковская область. Об этом сайту aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Он отметил, что после модернизации дальность полёта беспилотников FP-1 Увеличилась до 3400 км. В этой связи с территории Украины они «могут долетать достаточно далеко».
«Например, из Харьковской области», — заключил Кнутов.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в период с 20:00 мск 19 августа до 08:00 20 августа российские дежурные средства ПВО сбили более 720 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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