Военэксперт Кнутов рассказал, откуда летели 250 БПЛА в сторону Подмосковья

Он отметил, что после модернизации дальность полёта беспилотников FP-1 Увеличилась до 3400 км. В этой связи с территории Украины они «могут долетать достаточно далеко».

«Например, из Харьковской области», — заключил Кнутов.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в период с 20:00 мск 19 августа до 08:00 20 августа российские дежурные средства ПВО сбили более 720 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

