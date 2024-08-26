Заслуженный учитель: ЕГЭ искоренил «коррупцию репетиторов» при поступлении в вуз

Чаще всего к услугам репетиторов обращаются родители старшеклассников, однако "поступить" за ребенка в вуз они больше не могут, сказал НСН Лев Соболев.

После отмены вступительных экзаменов в большинстве вузов практически ушла коррупционная составляющая, репетиторы больше не могут поступать за своих учеников. Об этом НСН заявил учитель русского языка и литературы школы №67, заслуженный учитель России Лев Соболев.

Большинство российских школьников (85%) учатся после уроков. Чаще всего родители предпочитают отдавать ребенка на групповые занятия (30% опрошенных), почти каждый четвертый занимается с преподавателем индивидуально (24% респондентов), 28% опрошенных учатся дома самостоятельно, а за 6% учеников активно берутся их родители. Свободны от дополнительных занятий всего 12% учащихся. Об этом сообщило издание «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Skysmart. По словам Соболева, как правило, репетиторы нужны старшеклассникам.

Голикова: Более 60% выпускников 9-х классов планируют поступать в колледжи
«Репетитор может заниматься с учеником и в средней школе, если ребенку не дается какой-то предмет. Полно примеров, когда ребенок, например, отлично разбирается в программировании, в гаджетах, но ему не дается русский язык — не сошелся с учителем, предмет тяжелый, скучно. Или же приглашенный педагог может открыть глаза ученику, насколько интересен тот или иной предмет, к которому ранее ребенок оставался равнодушным. Но в основном, конечно, репетиторы нужны уже на финишной прямой, чтобы молодой человек достойно сдал экзамены и смог куда-то поступать», — сказал педагог.

Собеседник НСН отметил, что сегодня ситуация с репетиторством несколько улучшилась, поскольку при поступлении в вузы практически отсутствует коррупционная составляющая.

«Сейчас с репетиторством некоторое улучшение ситуации в связи с тем, что почти во все вузы нет вступительных экзаменов, нет той коррупции, которая процветала прежде, когда репетитор по сути был человеком, который “поступает” за ребенка. Это скрытая форма взятки, и таких репетиторов в каждом вузе было полно. Сейчас кое-где есть олимпиада, по которой принимают и которую фактически сдает репетитор, но это очень редкое явление. В основном поступают по ЕГЭ. Если репетитор занимается с 11-классником или 11-классницей, он никак не связан с ЕГЭ, у него нет никаких возможностей повлиять на результат, кроме хорошей подготовки ученика. Поэтому я сторонник ЕГЭ», — подытожил он.

Ранее председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко заявил, что школьники, которых по разным причинам не приняли в десятый класс, могут освоить программу старшей школы в формате семейного образования или обратиться в Генпрокуратуру.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ДетиУчителявузыУченикиШкольники

Горячие новости

Все новости

партнеры