Заслуженный учитель: ЕГЭ искоренил «коррупцию репетиторов» при поступлении в вуз

После отмены вступительных экзаменов в большинстве вузов практически ушла коррупционная составляющая, репетиторы больше не могут поступать за своих учеников. Об этом НСН заявил учитель русского языка и литературы школы №67, заслуженный учитель России Лев Соболев.

Большинство российских школьников (85%) учатся после уроков. Чаще всего родители предпочитают отдавать ребенка на групповые занятия (30% опрошенных), почти каждый четвертый занимается с преподавателем индивидуально (24% респондентов), 28% опрошенных учатся дома самостоятельно, а за 6% учеников активно берутся их родители. Свободны от дополнительных занятий всего 12% учащихся. Об этом сообщило издание «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Skysmart. По словам Соболева, как правило, репетиторы нужны старшеклассникам.