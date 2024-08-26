«Школы не готовы»: Освоить программу 10-х классов поможет семейное образование
Профильные классы в школах лишают учеников возможности освоить полный курс по всем предметам программы, рассказал в эфире НСН Руслан Ткаченко.
Школьники, которых по разным причинам не приняли в десятый класс, могут освоить программу старшей школы в формате семейного образования или обратиться в Генпрокуратуру, заявил в разговоре с НСН председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко.
Родители десятков школьников в Москве, Иркутской области, в Челябинске и Магнитогорске столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс, сообщил «Коммерсант». По данным издания, ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах не осталось. Согласно госстандарту, школы имеют право проводить отбор по собственным критериям во все 10-е классы. Где-то учитывают средний балл аттестата или ОГЭ, где-то проводят собеседования. Ткаченко отметил, что у тех, чьи документы не приняли в школах, к концу августа остается мало вариантов.
«Если за неделю до начала учебного года школа не приняла документы, уже ничего не сделаешь. До 25 августа можно было направить документы в колледжи. Сейчас стоит идти в Генпрокуратуру либо выбирать семейное образование. Если ранее ребенок научился самостоятельно учиться, у него не будет проблем с изучением программы старших классов, уже есть сотни тысяч подобных примеров. После семейного образования люди также поступают в вузы», - сказал он.
По словам собеседника НСН, школы оказались не готовы к повышению числа желающих учится в старших классах, поскольку в последние годы наметился тренд на поступление в колледжи после сдачи ОГЭ.
«Колледжи - перспективная траектория. Работая в вузе, я встречал студентов, которые только к третьему-четвертому курсу понимали, чем бы хотели заниматься. На фоне оттока желающих идти в десятый класс, вероятно, уменьшилось и число учеников в старших классах. Когда же тенденция вновь поменялась, школа оказалась к этому не готова. Старшая школа задумывалась, как подготовка к вузу, чтобы ребенок смог получить комплексное образование и выбрать для себя наилучшее направление», - сказал Ткаченко.
Председатель Московского городского родительского комитета добавил, что сама идея профильных классов в старшей школе показала свою несостоятельность.
«Идея профильных классов непонятна. Я не знаю, какой вуз или производство выступает заказчиком подобной подготовки. Недавно одна девочка пошла в профильный гуманитарный класс, и у них не было химии. Затем ученица поняла, что хочет сдавать ЕГЭ по химии, чтобы поступать в профильный вуз. Когда она объявила об этом, ей начали обещать двойки по всем предметам. Понятно, что если она совсем не учила химию, получит двойку по ЕГЭ, что станет пятном для школы, отразится на ее рейтинге. Разделение на профильные классы демонстрирует несостоятельность. Для профильного образования существуют колледжи и вузы», - заключил он.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков сообщил «Радиоточке НСН», что школы могут отказывать ученикам в поступлении в десятый класс, поскольку бояться за свои рейтинги, которые зависят от результатов ЕГЭ выпускников.
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