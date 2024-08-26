«Школы не готовы»: Освоить программу 10-х классов поможет семейное образование

Школьники, которых по разным причинам не приняли в десятый класс, могут освоить программу старшей школы в формате семейного образования или обратиться в Генпрокуратуру, заявил в разговоре с НСН председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко.

Родители десятков школьников в Москве, Иркутской области, в Челябинске и Магнитогорске столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс, сообщил «Коммерсант». По данным издания, ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах не осталось. Согласно госстандарту, школы имеют право проводить отбор по собственным критериям во все 10-е классы. Где-то учитывают средний балл аттестата или ОГЭ, где-то проводят собеседования. Ткаченко отметил, что у тех, чьи документы не приняли в школах, к концу августа остается мало вариантов.