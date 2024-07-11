Голикова: Более 60% выпускников 9-х классов планируют поступать в колледжи

Российские школьники чаще выбирают среднее профессиональное образование, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее данным, в 2024 году 1,6 млн школьников окончили девятый класс, около 60% из них планируют поступать в колледжи и техникумы.

Она отметила, что такой путь образования позволяет быстрее трудоустроиться, именно эта причина является основной для роста статистики.