Голикова: Более 60% выпускников 9-х классов планируют поступать в колледжи

Российские школьники чаще выбирают среднее профессиональное образование, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее данным, в 2024 году 1,6 млн школьников окончили девятый класс, около 60% из них планируют поступать в колледжи и техникумы.

Она отметила, что такой путь образования позволяет быстрее трудоустроиться, именно эта причина является основной для роста статистики.

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До этого заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Ирина Швец сообщила, что 65% участников проекта «Профессия будущего» однозначно сказали, что пойдут учиться именно в колледжи.

Сегодня российские школьники все чаще уходят в колледжи после девятого класса из-за страха перед ЕГЭ и дорогим высшим образованием, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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