ВГТРК: Атака хакеров на онлайн-сервисы не нанесла существенного урона работе
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) в ночь на 7 октября подверглась кибератаке, существенного урона не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба медиахолдинга.
В компании уточнили, что хакерской атаке подверглись онлайн-сервисы, и назвали нападение беспрецедентным.
«Существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был. Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга, все работает в штатном режиме», — указано в сообщении.
Существенной угрозы ВГТРК нет, специалисты работают над устранением последствий вмешательства злоумышленников.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что западные страны активизировали разведывательные и наступательные кибероперации против России, прежде всего они направлены на системы энергетики и транспорта, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru