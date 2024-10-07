ВГТРК: Атака хакеров на онлайн-сервисы не нанесла существенного урона работе

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) в ночь на 7 октября подверглась кибератаке, существенного урона не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба медиахолдинга.

СМИ: ВГТРК подверглась сильной хакерской атаке

В компании уточнили, что хакерской атаке подверглись онлайн-сервисы, и назвали нападение беспрецедентным.

«Существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был. Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга, все работает в штатном режиме», — указано в сообщении.

Существенной угрозы ВГТРК нет, специалисты работают над устранением последствий вмешательства злоумышленников.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что западные страны активизировали разведывательные и наступательные кибероперации против России, прежде всего они направлены на системы энергетики и транспорта, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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