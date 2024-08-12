За самую дорогую уязвимость ПО заплатили $10 млн
Уязвимость 0-day – самая опасная уязвимость в программном обеспечении и самая дорогая. Она была продана в даркнете или на онлайн-площадках за $10 млн, заявил ведущий эксперт Глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского» Борис Ларин. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он пояснил, что об этой уязвимости уже знают хакеры, однако не знают сами разработчики программного обеспечения. При этом использование этой уязвимости может привести к блокировке средств пользователей.
По словам Ларина, рекордной ценой за уязвимость 0-day является сумма в $15 млн – столько за нее запросил хакер на одном из даркнет-форумов в 2024 году.
Ранее директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев рассказал, что мошенники чаще всего подделывают определённые приложения, в частности связанные с криптовалютными кошельками, играми и ставками на спорт, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ назвали размер гонорара «Любэ» за выступление на патриотическом фестивале
- Врио губернатора заявил, что ВСУ применили в Курской области химическое оружие
- Генерал Попов: Российские Ту-95, Су-34 и Ка-52 наводят страх на весь мир
- Генерал Соболев рассказал, как отбросить ВСУ из Курской области
- Волонтеры рассказали, что делать с кошкой или собакой, уезжая из зоны обстрела
- Психолог назвал развод нормой в семейной терапии
- За самую дорогую уязвимость ПО заплатили $10 млн
- Бывший белгородский вице-губернатор Полежаев получил пять лет колонии
- Врио губернатора назвал число погибших в Курской области в результате атак ВСУ
- «Дэдпул и Росомаха» пробил планку сборов в миллиард долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru