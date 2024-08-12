За самую дорогую уязвимость ПО заплатили $10 млн

Он пояснил, что об этой уязвимости уже знают хакеры, однако не знают сами разработчики программного обеспечения. При этом использование этой уязвимости может привести к блокировке средств пользователей.

По словам Ларина, рекордной ценой за уязвимость 0-day является сумма в $15 млн – столько за нее запросил хакер на одном из даркнет-форумов в 2024 году.

Ранее директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев рассказал, что мошенники чаще всего подделывают определённые приложения, в частности связанные с криптовалютными кошельками, играми и ставками на спорт, передает RT.

