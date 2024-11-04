Помогавший армии России американец Мартиндейл заявил о начале процесса предоставления убежища
4 ноября 202406:16
Американский гражданин Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС России, заявил, что процесс предоставления ему политического убежища в России уже начался, сообщает РИА Новости.
«Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался», — сказал он.
Ранее Мартиндэйл заявил, что два года передавал Москве координаты военных объектов Вооруженных сил Украины. Он помогал российским военным по доброй воле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru