Помогавший армии России американец Мартиндейл заявил о начале процесса предоставления убежища

Американский гражданин Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС России, заявил, что процесс предоставления ему политического убежища в России уже начался, сообщает РИА Новости.

Журналист Филлипс: действия помогавшего ВС РФ американца Мартиндейла являются подвигом

«Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался», — сказал он.

Ранее Мартиндэйл заявил, что два года передавал Москве координаты военных объектов Вооруженных сил Украины. Он помогал российским военным по доброй воле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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