Действия американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал ВС РФ, являются подвигом, заявил получивший убежище в России британский журналист Грэм Филлипс, сообщает РИА Новости.

«Он, конечно, опасные поступки совершил, но результативные. За это он большой молодец. Это его подвиг», — указал журналист.

Филлипс отметил, что по всему миру есть «адекватные и здравомыслящие люди», которые «за нас, они за правду».

Помогавший армии России Мартиндэйл заявил, что два года передавал Москве координаты военных объектов Вооруженных сил Украины. Он помогал российских военным по доброй воле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

