«Снять пик заражений»: Иммунолог объяснил смысл ноябрьских COVID-каникул

Владимир Путин заслушает доклад членов правительства о ситуации с COVID-19 в России в эту среду, 20 декабря. В ходе совещания главе государства будет озвучено предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении периода нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Накануне она заявила, что эта мера могла бы помочь стабилизировать ситуацию с COVID-19.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил это предложение вице-премьера Голиковой.

«Это будет хорошо, потому что мы снимем пик заражений. Будет меньше нагрузка на больницы. И этого будет достаточно. А дальше что? QR-коды? Но, на самом деле, это тоже не плохо. Уже давно пора жестче заставлять вакцинироваться, чем до сих пор – одни уговоры», - заявил иммунолог.

Рассуждая о том, хватит ли этого периода нерабочих дней для того, чтобы остановить цепочку передачи вируса, Жемчугов подчеркнул, что этого времени будет недостаточно.

«Совсем остановить цепочку не сможет никто, пока все не познакомятся (с вирусом – прим. НСН), не сформируется планетарный коллективный иммунитет. И тогда всё остановится. А пока будут вспыхивать недотлевшие огоньки там или сям. На остовах в Тихом океане или в Хабаровском крае – без разницы», - констатировал собеседник «Радиоточки НСН».