«Снять пик заражений»: Иммунолог объяснил смысл ноябрьских COVID-каникул
Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что главная цель введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября – снижение нагрузки на врачей.
Владимир Путин заслушает доклад членов правительства о ситуации с COVID-19 в России в эту среду, 20 декабря. В ходе совещания главе государства будет озвучено предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении периода нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Накануне она заявила, что эта мера могла бы помочь стабилизировать ситуацию с COVID-19.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил это предложение вице-премьера Голиковой.
«Это будет хорошо, потому что мы снимем пик заражений. Будет меньше нагрузка на больницы. И этого будет достаточно. А дальше что? QR-коды? Но, на самом деле, это тоже не плохо. Уже давно пора жестче заставлять вакцинироваться, чем до сих пор – одни уговоры», - заявил иммунолог.
Рассуждая о том, хватит ли этого периода нерабочих дней для того, чтобы остановить цепочку передачи вируса, Жемчугов подчеркнул, что этого времени будет недостаточно.
«Совсем остановить цепочку не сможет никто, пока все не познакомятся (с вирусом – прим. НСН), не сформируется планетарный коллективный иммунитет. И тогда всё остановится. А пока будут вспыхивать недотлевшие огоньки там или сям. На остовах в Тихом океане или в Хабаровском крае – без разницы», - констатировал собеседник «Радиоточки НСН».
Также доктор медицинских наук назвал главную цель введения периода нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, о котором накануне заявила вице-премьера Татьяна Голикова.
«Главная цель – уменьшение числа погибших. У врачей будет хватать времени, сил и всех ресурсов», - заключил Жемчугов.
Добавим, в Минздраве рассказал, что самая напряженная эпидобстановка в настоящее время наблюдается в семи российских регионах, среди которых Удмуртия, Башкирия, Татарстан, а также Оренбургская, Тюменская, Ивановская области и Пермский край.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+34 073 / сут.
Умерли
226 тыс.+1 028 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 231 / сут.
- В Госдуме поддержали продление заморозки накопительной части пенсий
- Минздрав: Помощь пациентам с COVID-19 оказывают около 650 тыс. медработников
- В Кремле допускают встречу Путина и Байдена до конца года
- СМИ: На Украине запретят физлицам пополнять депозиты рублями
- Талибы в Москве подтвердили свои обязательства
- Пропавшую на Урале школьницу нашли живой
- Арестованный Саакашвили решил продолжить голодовку
- Заммэра Ракова обосновала новые COVID-меры защитой уязвимых москвичей
- Футбольный клуб «Тамбов» признан банкротом
- Суточная COVID-статистика в Москве приближается к 6000 случаев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru