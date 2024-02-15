«Помочь нищим за счет бедных»: Депутат Смолин осудил повышение стипендий до МРОТ

Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до семи

СМИ: Подразделения ВСУ начали частичный отход с позиций в районе Авдеевки

Ассоциация блогеров сообщила, что доходы иноагентов упадут на 60-70% после принятия закона о запрете рекламы у них

В Госдуме разработали законопроект об отмене НДФЛ при доходе ниже 30 тысяч рублей

Филипп Киркоров возглавил жюри пятого сезона «Маски»