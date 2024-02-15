«Помочь нищим за счет бедных»: Депутат Смолин осудил повышение стипендий до МРОТ
Если студентам из семей с доходами ниже МРОТ повысят стипендию, то остальные студенты не будут получать ничего, заявил НСН Олег Смолин.
Сейчас средняя стипендия студентов вуза составляет 10,5% от МРОТ, повышение стипендий одним сократит стипендии другим, заявил в эфире НСН зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Ранее стало известно, что министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам страны закрепить студенческие стипендии на уровне не ниже прожиточного минимума.
«Это попытка помочь нищим за счет бедных. В настоящее время так называемая расчетная стипендия в вузе составляет примерно 10,5% от прожиточного минимума, поэтому сейчас министерство устанавливает не стипендию, а стипендиальный фонд по известной формуле: «Вот тебе три рубля и ни в чем себе не отказывай». Стипендии ниже прожиточного минимума получают почти все студенты, кроме тех, кому выплачивается правительственные стипендии и некоторые другие специальные стипендии. Социальные стипендии тоже ниже прожиточного минимума, хотя они обычно рассчитываются как расчетная стипендия, умноженная на полтора», - сказал собеседник НСН.
По его словам, министерству стоит более честно разъяснить, кому именно оно предлагает поднять стипендии. Смолин также отметил, что на сегодняшний день порядка 61% студентов работают.
«Формулировка министерства не очень внятная. Что означает формула: «Поднять стипендию до прожиточного минимума для тех, для кого она является средством существования» может пониматься двояко. Может идти речь о студентах, в семье которых все имеют доходы ниже прожиточного минимума, либо имеют доходы ниже прожиточного минимума и не работают. Будет ли учитываться фактор работы студентов? Напоминаю, что согласно опросам, 61% студентов работают. Скорее всего, работают студенты из семей с низким доходом. Предположим, что министерство имеет в виду студентов из семьи, где все ее члены получают меньше МРОТ. Таким студентам увеличивают стипендию, но стипендиальный фонд остается прежним. Это приведет к тому, что другие студенты не будут получать ничего», - отметил Смолин.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, как подрабатывал дворником из-за низкой стипендии, напоминает «Радиоточка НСН».
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