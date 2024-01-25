Путин объявил о повышении президентских стипендий

В ходе встречи со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде он уточнил, что она будет составлять 30 тысяч рублей.

«Знаю, что и правительство сейчас думает над повышением уровня стипендий. Правительственная стипендия будет 20 тысяч рублей», - добавил глава государства.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому аспиранты и адъюнкты, проводящие научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России, будут получать стипендию в размере 75 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».