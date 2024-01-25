Путин объявил о повышении президентских стипендий
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в связи празднованием Дня российского студенчества было принято решение повысить президентские стипендии, сообщает ТАСС.
В ходе встречи со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде он уточнил, что она будет составлять 30 тысяч рублей.
«Знаю, что и правительство сейчас думает над повышением уровня стипендий. Правительственная стипендия будет 20 тысяч рублей», - добавил глава государства.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому аспиранты и адъюнкты, проводящие научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России, будут получать стипендию в размере 75 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru