Более 2,3 млрд рублей выделят из бюджета РФ на повышение стипендий

Более 2,3 миллиарда рублей предполагается дополнительно выделять каждый год на повышение студенческих стипендий правительства и президента России. Такие цифры назвал заместитель председателя кабинета министров Дмитрий Чернышенко.

Он подчеркнул, что государство, оказывая помощь студентам, тем самым инвестирует в своё будущее. Таким образом вице-премьер прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о повышении стипендий.

Глава государства объявил об этом в ходе беседы со студентами Калининградской области в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. По словам Путина, увеличение размера стипендий должно дополнительно стимулировать к хорошей учёбе.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», стипендии президента и правительства теперь будут составлять 30 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно.

