Медведев рассказал о работе дворником из-за низкой стипендии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, как в подрабатывал дворником из-за низкой стипендии. Политик поделился воспоминаниями в интервью каналу «Культура».

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Медведев отметил, что получал стипендию в размере 40 рублей. Жить на эти деньги студенту было невозможно, подчеркнул он.

При этом политик признался, что у него как у отличника была повышенная стипендия. Однако он все равно решил найти подработку.

«Мы с моим товарищем дворниками работали», - поделился Медведев.

Президент России Владимир Путин заявил, что в студенческие годы подрабатывал грузчиком на железнодорожной станции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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