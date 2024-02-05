Медведев рассказал о работе дворником из-за низкой стипендии
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, как в подрабатывал дворником из-за низкой стипендии. Политик поделился воспоминаниями в интервью каналу «Культура».
Медведев отметил, что получал стипендию в размере 40 рублей. Жить на эти деньги студенту было невозможно, подчеркнул он.
При этом политик признался, что у него как у отличника была повышенная стипендия. Однако он все равно решил найти подработку.
«Мы с моим товарищем дворниками работали», - поделился Медведев.
Президент России Владимир Путин заявил, что в студенческие годы подрабатывал грузчиком на железнодорожной станции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru