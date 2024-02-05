Медведев рассказал о работе дворником из-за низкой стипендии

Медведев отметил, что получал стипендию в размере 40 рублей. Жить на эти деньги студенту было невозможно, подчеркнул он.

При этом политик признался, что у него как у отличника была повышенная стипендия. Однако он все равно решил найти подработку.

«Мы с моим товарищем дворниками работали», - поделился Медведев.

Президент России Владимир Путин заявил, что в студенческие годы подрабатывал грузчиком на железнодорожной станции, передает «Радиоточка НСН».

