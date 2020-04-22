«Поменьше налегать на рюмочку». Плющенко дал совет россиянам на время изоляции

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире НСН рассказал о своих занятиях в период ограничительных мер из-за коронавируса.

Российская фигуристка Алина Загитова записала на видео свою домашнюю тренировку во время карантина.Фигуристка объяснила и показала, как нужно делать упражнения на растяжку.

«Занимайтесь спортом, сидите дома и соблюдайте все правила, которые установил наш закон», — сказала Загитова.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире НСН поддержал фигуристку, рассказав, чем он сам занимается на карантине.

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«Я очень положительно отношусь к тому, что известные люди и спортсмены агитируют и направляют людей на тренировки, на упражнения, на спорт. Если Алина это сделала, это великолепно. Конечно, надо сидеть дома сейчас, заниматься домашним хозяйством, детьми, спортом, хотя бы какой-то физкультурой и поменьше налегать на рюмочку. У меня загородный дом, есть фитнес, бассейн, сауна, мне попроще, конечно. Занимаюсь составлением программ для своих детей, для своих спортсменов. Тренируюсь, бегаю, качаюсь, занимаюсь футболом. Колю дрова, занимаюсь домашним хозяйством, разобрал свой кабинет. Дел достаточно много. Занимаюсь сыном, занимаюсь собаками. Наконец-то выспался, прибавил в весе немножко, сажусь на диету. Конечно, соскучился по своей работе, по своим спортсменам, хочу уже опять в нормальную жизнь. Программы готовы, когда карантин закончится, приступим в плотным тренировкам», - рассказал Плющенко.

Ранее в эфире НСН певица Наргиз Закирова выразила «апокалиптические» взгляды на ситуацию с коронавирусом.

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Фото: instagram.com/plushenkoofficial
ТЕГИ:самоизоляцияЕвгений Плющенко
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