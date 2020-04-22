«Поменьше налегать на рюмочку». Плющенко дал совет россиянам на время изоляции

Российская фигуристка Алина Загитова записала на видео свою домашнюю тренировку во время карантина.Фигуристка объяснила и показала, как нужно делать упражнения на растяжку.

«Занимайтесь спортом, сидите дома и соблюдайте все правила, которые установил наш закон», — сказала Загитова.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире НСН поддержал фигуристку, рассказав, чем он сам занимается на карантине.