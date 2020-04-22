Боярский поблагодарил борющихся с коронавирусом врачей
Актер Михаил Боярский призвал россиян быть ответственнее во время коронавируса.
Как и большинство россиян, наши музыканты и актеры находится в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В своих социальных сетях они делятся своими впечатлениями от пребывания в режиме вынужденной самоизоляции.
Актёр театра и кино, певец, Народный артист РСФСР Михаил Боярский поблагодарил врачей, которые борются с коронавирусом.
«Друзья, мы присоединяемся к бесконечной благодарности врачам, которые, рискуя своей жизнью, находятся на передовой линии борьбы с этой катастрофой днем и ночью. Все, кто может остаться дома, помогите врачам и всем, кто причастен к прекращению угрозы распространения вируса. Не навещайте, не принимайте гостей. Не выходите из дома без крайней необходимости. Позаботьтесь о своих родителях, друзьях и знакомых. Не приносите неприятностей в чужие дома и не рискуйте впускать их к себе на порог. Давайте проявим ответственность, осторожность и солидарность», - заявил Михаил Боярский
Ранее в эфире НСН певица Наргиз Закирова выразила «апокалиптические» взгляды на ситуацию с коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru