Боярский поблагодарил борющихся с коронавирусом врачей

Как и большинство россиян, наши музыканты и актеры находится в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В своих социальных сетях они делятся своими впечатлениями от пребывания в режиме вынужденной самоизоляции.

Актёр театра и кино, певец, Народный артист РСФСР Михаил Боярский поблагодарил врачей, которые борются с коронавирусом.