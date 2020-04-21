Наргиз Закирова: Самоизоляция работает подобно сыворотке правды

«Наступило время, когда на поверхность выходит совершенно всё. Сложившаяся нынче ситуация вершит необычайную магию правды. Самоизоляция и вынужденные обстоятельства, напрочь выгоняющие людей из их излюбленной, привычной зоны комфорта - работает подобно сыворотке правды. Люди скидывают маски, обретая истинный облик, наработанные годами и плывущие по удобному всем руслу, системы, дают колоссальные сбои. Рушатся иллюзии о безоблачных буднях, а одержимый патриотизм подобен перевоплощению в облик уродливого оборотня в час полнолуния, жаждущего насладить свою плоть, пожирая и уничтожая всё на своём пути. Лично же для меня, наконец-то и наступило то время, когда начинают, словно почки на весенних деревьях, распускаться маленькие ростки справедливости и долгожданной правды, которая так долго и терпеливо томилась, беспрестанно подвергаясь насилию и тирании. Наступило время возмездия. И как бы ужасающе это не звучало, но каждому из нас сегодня, воздастся по заслугам. Порядочным, честным и благородным, не стоит бояться. У тех же, кто так о себе лишь мыслит, далеко не являясь таковыми, участь весьма горька. Не унываем, друзья мои! Не бывает худа без добра, ровно, как и не было бы и вселенной, без её неопровержимых постулатов» - заявила Наргиз.



Ранее в эфире НСН Артист театра и кино, певец Дмитрий Ермак рассказал, что за период самоизоляции потерял огромное количество спектаклей.

