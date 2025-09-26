«Поматросила и бросила!»: Отказ от брака объяснили изменением сознания женщин
Все больше женщин имеют собственный бизнес и не хотят выходить замуж, защищая свое добро, сказала в эфире НСН Ирина Волынец, призвав девушек искать не мимолетных встреч, а спутника на всю жизнь.
Нежелание женщин регистрировать брак со своим партнером является тревожной и удивительной тенденцией, заявила в интервью НСН уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.
Согласно опросам, сегодня четверть россиян (26%) считает необязательным заключение брака для рождения детей. При этом женщины больше склонны к компромиссному варианту «не обязательно, но желательно» (34% против 30% мужчин). Волынец удивилась этим данным, указав на деградацию института семьи и брака.
«Это удивительные результаты, которые заставляют серьезно задуматься о смене парадигмы восприятия брака, потому что всегда было так, что женщины стремятся выйти замуж и узаконить отношения, а мужчины – максимально оттянуть этот момент, отсюда и выражение "окольцевали". Сегодня мы наблюдаем очень тревожную тенденцию, это деградация института семьи и брака и изменение сознания женщин. В традиционном, патриархальном обществе мужчина является добытчиком и владельцем какого-то капитала, который при соединении двух людей становится семейным капиталом и источником дохода семьи, а сейчас все больше женщин, которые самостоятельно зарабатывают, имеют свой бизнес. Защищая свое добро от посягательств, они не стремятся заключать брак, потому что при разводе совместно нажитое имущество делится пополам», - отметила омбудсмен.
При этом Волынец подчеркнула, что не видит никаких плюсов в отказе от официального брака.
«Я не вижу никаких плюсов в том, чтобы не заключать брак. Если это не твой человек, какой тогда смысл вообще тратить время – и свое, и его? Редко бывает, что в паре оба не хотят жениться, обычно один хочет, и до недавнего времени считалось, что это женщина, а мужчина морочит ей голову. Сколько мы знаем романов и фильмов, когда женщина отдает мужчине лучшие годы жизни, ожидая, что он сделает ей предложение руки и сердца, а он этого не делает. Это одна из излюбленных тем для драм и трагедий. Видимо, впереди у нас новые произведения, где уже мужчины жалуются, что он отдал лучшие годы жизни девушке, а она ему проморочила голову, поматросила и бросила. Значит у нас парадигма меняется вот так. При этом я как мама четверых детей все-таки стараюсь девочек настраивать, чтобы у них не было мимолетных отношений, чтобы они стремились встретить своего спутника жизни, выйти за него замуж и желательно на всю жизнь», - заключила собеседница НСН.
Она также предупредила, что отсутствие документа о заключении брака может сыграть негативную роль при болезни или смерти одного из партнеров, а также при «делёжке» детей после разрыва отношений.
Врач-сексолог, психотерапевт Николай Кибрик ранее объяснил «Радиоточке НСН», почему после развода некоторые люди пытаются вернуться к «бывшим».
