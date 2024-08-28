Суд во Франции вынес решение о надзоре над основателем Telegram Павлом Дуровым
Суд Парижа вынес решение о надзоре над основателем Telegram Павлом Дуровым, сообщает AFP.
По данным издания, ему запрещено покидать Францию и предписано внести залог.
Дуров был задержан 24 августа, а срок его содержания под стражей без предъявления обвинений истек сегодня. Французские следователи подозревают Дурова в соучастии в незаконной деятельности через мессенджер Telegram, что связано с политикой модерации платформы.
В его деле фигурируют 12 обвинений, ранее выдвинутых против «неизвестного лица». Эти обвинения включают отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних, торговлю наркотиками и другие преступления, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru