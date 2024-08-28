Суд во Франции вынес решение о надзоре над основателем Telegram Павлом Дуровым

Дуров был задержан 24 августа, а срок его содержания под стражей без предъявления обвинений истек сегодня. Французские следователи подозревают Дурова в соучастии в незаконной деятельности через мессенджер Telegram, что связано с политикой модерации платформы.

В его деле фигурируют 12 обвинений, ранее выдвинутых против «неизвестного лица». Эти обвинения включают отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних, торговлю наркотиками и другие преступления, передает «Радиоточка НСН».