Суд во Франции вынес решение о надзоре над основателем Telegram Павлом Дуровым

Суд Парижа вынес решение о надзоре над основателем Telegram Павлом Дуровым, сообщает AFP.

По данным издания, ему запрещено покидать Францию и предписано внести залог.

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Дуров был задержан 24 августа, а срок его содержания под стражей без предъявления обвинений истек сегодня. Французские следователи подозревают Дурова в соучастии в незаконной деятельности через мессенджер Telegram, что связано с политикой модерации платформы.

В его деле фигурируют 12 обвинений, ранее выдвинутых против «неизвестного лица». Эти обвинения включают отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних, торговлю наркотиками и другие преступления, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
ТЕГИ:ФранцияАрестСудTelegramПавел Дуров

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