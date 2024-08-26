«Мемы не интересуют»: Что будет с перепиской в Telegram после ареста Дурова

Озвучена оценка ущерба многоэтажкам в Саратовской области после атаки БПЛА Индия вслед за Францией ведет расследование в отношении Telegram Умер второй пострадавший при пожаре на нефтехимзаводе в Стерлитамаке «Апостол» Ивана Федорова 1574 года продана на аукционе за 8 млн рублей МЧС предупредило о жаре до 30 градусов в столичном регионе