«Мемы не интересуют»: Что будет с перепиской в Telegram после ареста Дурова
При этом для российской армии и спецслужб нужен собственный суверенный мессенджер, сказал НСН Александр Анучкин.
Приватность мессенджера Telegram - большой миф, обычным россиянам, которые смотрят в мессенджере кулинарные рецепты, нечего бояться после ареста основателя платформы Павла Дурова, сказал в эфире НСН директор факультета медиа университета «Синергия» Александр Анучкин.
После задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции российским чиновникам поручили удалить служебные переписки из этого мессенджера, сообщил Telegram-канал Baza. По данным СМИ, подобное поручение пришло сотрудникам ряда силовых ведомств, а также чиновникам из администрации президента. Анучкин призвал создать отечественный мессенджер для нужд армии и спецслужб.
«Абсолютному большинству россиян точно не стоит переживать: личные чаты, каналы с мемами, новостями и кулинарными рецептами западные спецслужбы не интересуют. Если удар по русскоязычному сегменту и будет нанесен, то нацелен он будет прежде всего на анонимные военные каналы, на каналы, пропагандирующие традиционные ценности и ведущие непримиримую борьбу с западными дискурсами. В перехвате контроля заинтересованы и спецслужбы Украины, и ЕС, и США. Последние – не только в контексте СВО, у них на носу президентские выборы, а в Telegram собирается внушительная аудитория сторонников Трампа. Главный вывод для России: нам нужно создать полностью суверенный мессенджер для нужд армии и спецслужб. Вторым шагом – сделать новую платформу для простых граждан», - сказал собеседник НСН.
По его словам, приватность Telegram - большой миф, а злоумышленники используют зашифрованные каналы связи и собственные сервера.
«Не стоит всерьез рассматривать версию о том, что правоохранители Франции, ЕС и США действительно переживают по поводу наркоторговли или чего-то такого в этом роде. В том же Париже – кто бывал, не даст соврать – местный криминалитет прекрасно справляется и без Telegram, а если говорить о верхнеуровневой координации, то та же наркомафия использует зашифрованные каналы связи и собственные сервера. Почему? Это тоже часть ответа: приватность мессенджера Дурова – большой миф. Не стоит думать, что мы, удаляя сообщения в переписке или чате, удаляем их навсегда. Криминальные воротилы прекрасно это знают. Речь идет о глобальном переделе «рынка свободы слова». Свобода возможна в определенных рамках, но не там, где она затрагивает интересы государств или транснационального бизнеса. В частном порядке – говори все, что хочешь. Решил транслировать свои мысли на большую аудиторию – будь готов, что за тобой придут», - заключил эксперт.
Ранее в пресс-службе прокуратуры Парижа заявили, что Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях, отмечает «Радиоточка НСН». Уточняется, что с делом связаны такие преступления, как объединение злоумышленников, предоставление услуг криптологии для обеспечения функций конфиденциальности без соответствующего заявления.
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