Россияне мечтают накопить к пенсии до 5 млн рублей
Большинство россиян хотели бы накопить к пенсии от 4 до 5 млн рублей, при этом на старость регулярно откладывает лишь каждый девятый житель России, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование инвестиционной компании Anderida Financial Group.
«Более 70% россиян считают, что, выходя на пенсию, желательно иметь подушку безопасности, которая будет покрывать недостающие ежемесячные траты для поддержания привычного образа жизни», — отметили в организации.
На поддержку внуков рассчитывает каждый пятый россиянин. А половина опрошенных, откладывающих к пенсии, планирует накопить 4-5 млн руб.
Около трети участников опроса мечтают иметь более 5 млн рублей, а остальные — от 2 до 4 млн рублей.
В исследовании Anderida Financial Group, проведенном в мае, участвовали 1,5 тыс. совершеннолетних граждан РФ из крупных городов.
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