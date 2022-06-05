Россияне мечтают накопить к пенсии до 5 млн рублей

Большинство россиян хотели бы накопить к пенсии от 4 до 5 млн рублей, при этом на старость регулярно откладывает лишь каждый девятый житель России, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование инвестиционной компании Anderida Financial Group.

Путин заявил, что накопленная с начала года инфляция превысила 11%

«Более 70% россиян считают, что, выходя на пенсию, желательно иметь подушку безопасности, которая будет покрывать недостающие ежемесячные траты для поддержания привычного образа жизни», — отметили в организации.

На поддержку внуков рассчитывает каждый пятый россиянин. А половина опрошенных, откладывающих к пенсии, планирует накопить 4-5 млн руб.

Около трети участников опроса мечтают иметь более 5 млн рублей, а остальные — от 2 до 4 млн рублей.

В исследовании Anderida Financial Group, проведенном в мае, участвовали 1,5 тыс. совершеннолетних граждан РФ из крупных городов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Социологический ОпросОпросПенсия
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