Россияне мечтают накопить к пенсии до 5 млн рублей

«Более 70% россиян считают, что, выходя на пенсию, желательно иметь подушку безопасности, которая будет покрывать недостающие ежемесячные траты для поддержания привычного образа жизни», — отметили в организации.

На поддержку внуков рассчитывает каждый пятый россиянин. А половина опрошенных, откладывающих к пенсии, планирует накопить 4-5 млн руб.

Около трети участников опроса мечтают иметь более 5 млн рублей, а остальные — от 2 до 4 млн рублей.

В исследовании Anderida Financial Group, проведенном в мае, участвовали 1,5 тыс. совершеннолетних граждан РФ из крупных городов.

