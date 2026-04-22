В России предложили создать список разрешенных к использованию VPN-протоколов, так называемых "белых VPN". Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину подал депутат Госдумы Дмитрий Гусев, передают РИА Новости. По его словам, хотя ограничения мобильного трафика и сервисов вводятся по соображениям безопасности, они создают неудобства для граждан. Клименко согласился с тем, что людям нужны подобные сервисы, но указал на противоречия в предложении парламентария.

«Сервис VPN, как только он подкачивает списки Роскомнадзора, тут же становится "белым". Но нет ни одного сервиса VPN, который бы подкачал список Роскомнадзора: если он это сделает, его могут обвинить в том, что он сотрудничает с Россией, а Россия под санкциями, и тогда этому сервису откажут в серверах в других странах. Сервис VPN — это же не просто абстрактное программное обеспечение, они ставят сервера в разных странах, и тогда пользователь можешь заходить на ресурсы как американец, китаец, испанец, русский. И получается, что "белых" списков VPN нет. Когда говорят о том, что государство закупает сервисы VPN, оно закупает российские сервисы, там нет зарубежного трафика. Это для того, чтобы обеспечивать работу распределенных подразделений, и там совершенно нет никакой необходимости в серверах в условной Испании и Италии. Само государство арендовать эти сервера не может», — объяснил собеседник НСН.

Клименко объяснил, что есть вариант создания «полубелого» сервиса с привлечением частных лиц.

«Наверное, единственное решение, которое есть — условный Олег Дерипаска или другой крупный бизнесмен покупает какой-нибудь тайваньский сервис VPN, он подключает списки Роскомнадзора. Вот вам, пожалуйста, "белый" сервис VPN. Роскомнадзор бы написал: "О, этот VPN я не гоняю". Естественно, Америка, Европа в серверах откажут, но, возможно, в Азии оставят. И у нас будет такой полубелый-полуазиатский VPN», - сказал он.

Клименко подчеркнул, что многие россияне используют данные сервисы не для посещения запрещенных ресурсов. По его словам, есть много зарубежных ресурсов, которые отключили пользователей из России, для доступа к ним нужен VPN.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказывал НСН о вероятности возникновения проблем с оплатой VPN с российской карты уже в ближайшее время.

