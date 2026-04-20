Реальная угроза: Когда россиянам заблокируют оплату VPN
Денис Кусков напомнил НСН, что в свое время запрет на пополнение Apple ID с двух российских мобильных операторов был введен буквально за несколько дней, так же может быть и с VPN.
Вполне возможно, что уже в течение нескольких дней россияне действительно не смогут оплатить VPN с российской карты. Об этом НСН рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Сервисы VPN начали оповещать своих клиентов о том, что оплачивать их услуги из России в скором времени будет нельзя и в связи с этим предлагают оплатить подписку сразу на пару лет вперед. Однако, как пишет портал «Код Дурова», на самом деле это может быть способом создания искусственного ажиотажа и попыткой собрать побольше денег с подписчиков. Кусков не увидел поводов считать это манипуляцией.
«Это вполне реально. Если компания не представлена в России, то вполне возможно, что она не сможет принимать платежи. Это может произойти очень быстро. Часть людей использует бесплатный VPN, часть – платный. Поэтому тем, кто делает это платно, надо просто предусмотреть возможные риски. По аналогии с запретом оплаты Apple ID с двух российских мобильных операторов, это произошло достаточно быстро, практически в течение недели. Поэтому это может быть и в течение нескольких дней, а может – недель и месяцев», - рассказал он.
Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что граждане России должны сами решать, стоит ли им использовать VPN-сервисы, однако тем россиянам, которые намерены использовать VPN-сервисы, парламентарий посоветовал отказаться от сомнительных приложений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
