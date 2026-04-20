Вполне возможно, что уже в течение нескольких дней россияне действительно не смогут оплатить VPN с российской карты. Об этом НСН рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Сервисы VPN начали оповещать своих клиентов о том, что оплачивать их услуги из России в скором времени будет нельзя и в связи с этим предлагают оплатить подписку сразу на пару лет вперед. Однако, как пишет портал «Код Дурова», на самом деле это может быть способом создания искусственного ажиотажа и попыткой собрать побольше денег с подписчиков. Кусков не увидел поводов считать это манипуляцией.