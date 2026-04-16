Геллер: Борьба с зарубежным трафиком из-за VPN навредит всем россиянам
Ограничения трафика из-за рубежа — крайняя, но не действенная мера по контролю за сайтами, заявил НСН Артем Геллер.
Решение правительства ограничить зарубежный трафик только заставит законопослушных граждан устанавливать себе VPN и навредит всему интернету, а не только запрещенным сайтам, рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с НСН.
Около 20 компаний, владеющих зарубежными каналами связи (идущими из России в Европу), подписали мораторий на их расширение, сообщило издание РБК. Документ был подписан на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым, посвященном ограничению работы VPN-сервисов. Ведомство убедило операторов и провайдеров согласовывать с ним расширение канальной емкости в западном направлении, а также передавать ежемесячные отчеты об объеме и ресурсах трансграничного трафика и информацию о том, откуда и с каких узлов связи он шел. Эти меры направлены на борьбу с VPN-сервисами. Геллер усомнился, что они сработают.
«На мой взгляд, это уже крайняя мера, о которой даже никто не думал на старте. Это было невозможно представить при блокировках и замедлениях VPN, что будут ограничивать зарубежный трафик. Этот метод, мягко говоря, так себе, потому что есть и легальная информация. От этих решений станет неудобно людям — они значительно пострадают, использование интернета снизится. Я не могу посчитать это хорошим решением, потому что оно не является узконаправленным для какой-либо задачи, а в принципе усложняет доступ к интернету. Однако данный ход все равно недейственен, так как всегда существуют методы, как это все обойти — вопрос лишь в дополнительной сложности настройки. Такие инициативы только приведут к тому, что те люди, которые ведут себя так, как хотели бы Роскомнадзор и Минцифры, скачают себе VPN, хотя никогда и не собирались», — объяснил он.
Ранее Геллер сообщил НСН, какие инструменты есть у создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которые могут усложнить меры Роскомнадзора по блокировке.
Горячие новости
- Глава МОК призвала Евросоюз поддерживать политический нейтралитет спорта
- Иран пригрозил потопить все американские корабли в Персидском заливе
- Роналду стало плохо во время игры «Аль-Насра»
- Геллер: Борьба с зарубежным трафиком из-за VPN навредит всем россиянам
- В России создали вакцину от лихорадки Денге
- ВС РФ ударили по контейнерному терминалу на Украине
- Не Китаем единым: Новые пошлины не лишат россиян бюджетных шин
- Юрист оценил шансы дочери художника «Ну, погоди!» получить права на героев
- Волшебный пинок: Что нужно российской экономике, чтобы встать на ноги
- В Роспотребнадзоре исключили риск распространения чумы в России