Решение правительства ограничить зарубежный трафик только заставит законопослушных граждан устанавливать себе VPN и навредит всему интернету, а не только запрещенным сайтам, рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с НСН.

Около 20 компаний, владеющих зарубежными каналами связи (идущими из России в Европу), подписали мораторий на их расширение, сообщило издание РБК. Документ был подписан на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым, посвященном ограничению работы VPN-сервисов. Ведомство убедило операторов и провайдеров согласовывать с ним расширение канальной емкости в западном направлении, а также передавать ежемесячные отчеты об объеме и ресурсах трансграничного трафика и информацию о том, откуда и с каких узлов связи он шел. Эти меры направлены на борьбу с VPN-сервисами. Геллер усомнился, что они сработают.