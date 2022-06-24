В Германии допустили остановку работы ряда отраслей из-за нехватки газа

Властям ФРГ придется остановить работу ряда отраслей промышленности в случае нехватки газа. Об этом заявил министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек в интервью Der Spiegel.

СМИ: Германия опасается прекращения поставок газа по «Северному потоку»

«Если газа не хватит, то определенные отрасли промышленности, которые нуждаются в газе, придется отключить. <...> Тогда все рыночно-экономические процессы прервутся. Для ряда отраслей это будет иметь катастрофический эффект», — подчеркнул Хабек.

По словам министра, речь идет о «продолжительном времени». Из-за остановки промышленности население может потерять работу, а регионы — целые промышленные комплексы.

Между тем глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что страна сможет продержаться без российского газа в течение 2,5 месяцев средней зимы. Для этого ФРГ необходимо целиком заполнить газохранилища, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГазПромышленностьГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры