В Германии допустили остановку работы ряда отраслей из-за нехватки газа

«Если газа не хватит, то определенные отрасли промышленности, которые нуждаются в газе, придется отключить. <...> Тогда все рыночно-экономические процессы прервутся. Для ряда отраслей это будет иметь катастрофический эффект», — подчеркнул Хабек.

По словам министра, речь идет о «продолжительном времени». Из-за остановки промышленности население может потерять работу, а регионы — целые промышленные комплексы.

Между тем глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что страна сможет продержаться без российского газа в течение 2,5 месяцев средней зимы. Для этого ФРГ необходимо целиком заполнить газохранилища, пишет «Свободная пресса».

