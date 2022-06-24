В Германии допустили остановку работы ряда отраслей из-за нехватки газа
Властям ФРГ придется остановить работу ряда отраслей промышленности в случае нехватки газа. Об этом заявил министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек в интервью Der Spiegel.
«Если газа не хватит, то определенные отрасли промышленности, которые нуждаются в газе, придется отключить. <...> Тогда все рыночно-экономические процессы прервутся. Для ряда отраслей это будет иметь катастрофический эффект», — подчеркнул Хабек.
По словам министра, речь идет о «продолжительном времени». Из-за остановки промышленности население может потерять работу, а регионы — целые промышленные комплексы.
Между тем глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что страна сможет продержаться без российского газа в течение 2,5 месяцев средней зимы. Для этого ФРГ необходимо целиком заполнить газохранилища, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 166 / сут.
Умерли
381 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 517 / сут.
- В Германии допустили остановку работы ряда отраслей из-за нехватки газа
- Власти Херсона подтвердили гибель местного чиновника в результате теракта
- Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлили до 8 июля
- В Сочи две легковушки с пассажирами смыло в море
- Школьникам в Екатеринбурге не разрешили спеть на выпускном песни «Мумий Тролля» и Земфиры
- В Херсоне произошел теракт
- ВС России и военные ЛНР взяли под контроль Горское и Золотое
- В ЛНР перехватили нацеленную на администрацию главы республики «Точку-У»
- Умер экс-депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин
- В России увеличат сумму льготных кредитов на благоустройство домов для сельчан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru