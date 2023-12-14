Половина россиян носят кроссовки каждый день

Почти половина россиян (47%) носят кроссовки каждый день, 26% - несколько раз в неделю, 10% - несколько раз в месяц, 8% - раз в месяц или реже. Только 9% - не надевают такую обувь. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Исследование выяснило, что ежедневной обувью кроссовки являются чаще у мужчин, чем у женщин (52% против 42%).

Россиянам предрекли рост цен на Adidas и Reebok на 50%

У большинства опрошенных (60%) в гардеробе имеется две-три пары кроссовок, у 6% - их от шести.

Треть респондентов признались, что предпочитают обувь бренда Nike, далее по популярности идут Adidas, Reebok, Puma, Demix и New Balance.

Каждый четвертый опрошенный утверждает, что умеет отличать поддельные кроссовки от оригинальных.

Ранее создатель марки рэпер Канье Уэст Уэст на своей странице в соцсети X сообщил, что российского дизайнера Гошу Рубчинского назначили новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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