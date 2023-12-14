Половина россиян носят кроссовки каждый день
Почти половина россиян (47%) носят кроссовки каждый день, 26% - несколько раз в неделю, 10% - несколько раз в месяц, 8% - раз в месяц или реже. Только 9% - не надевают такую обувь. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.
Исследование выяснило, что ежедневной обувью кроссовки являются чаще у мужчин, чем у женщин (52% против 42%).
У большинства опрошенных (60%) в гардеробе имеется две-три пары кроссовок, у 6% - их от шести.
Треть респондентов признались, что предпочитают обувь бренда Nike, далее по популярности идут Adidas, Reebok, Puma, Demix и New Balance.
Каждый четвертый опрошенный утверждает, что умеет отличать поддельные кроссовки от оригинальных.
Ранее создатель марки рэпер Канье Уэст Уэст на своей странице в соцсети X сообщил, что российского дизайнера Гошу Рубчинского назначили новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кения с 2024 года отменит визы для российских туристов
- СМИ: ряд лидеров Евросоюза готовы уступить Венгрии по переговорам о членстве Киева
- Европейские дипломаты высказали опасения о визите Зеленского на саммит ЕС
- Руспродсоюз сообщил о росте стоимости месячной корзины продуктов на 5,3%
- Компания «Объединенные пивоварни» купила завод «Белый кремль»
- Половина россиян носят кроссовки каждый день
- Треть российских айтишников пожаловалась на снижение доходов
- Всех участников пресс-конференции Путина продезинфицируют
- СМИ: РЭБ уничтожила четыре ударных дрона ВСУ в Белгородской области
- В Калуге на бывшем заводе Volvo запустили производство грузовиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru