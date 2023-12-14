Половина россиян носят кроссовки каждый день

Почти половина россиян (47%) носят кроссовки каждый день, 26% - несколько раз в неделю, 10% - несколько раз в месяц, 8% - раз в месяц или реже. Только 9% - не надевают такую обувь. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Исследование выяснило, что ежедневной обувью кроссовки являются чаще у мужчин, чем у женщин (52% против 42%).