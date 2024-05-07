Задержанный в России за кражу американский солдат избивал и душил жертву

Российские правоохранительные органы задержали солдата Вооруженных сил США по подозрению в краже, сообщает «РЕН ТВ».

Он имеет звание сержанта и перед преступлением нанес жертве травмы. По данным телеканала, американский солдат познакомился с женщиной в интернете, приехал к ней и жил какое-то время. Затем стал избивать, душить. В итоге злоумышленник украл у россиянки 200 тысяч рублей и алкоголь.

После кражи сержанта задержали российские правоохранители.

Ранее стало известно, что военный изначально находился в Южной Корее, где был расквартирован, и уже по собственному желанию прибыл в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

