Задержанный в России за кражу американский солдат избивал и душил жертву
Российские правоохранительные органы задержали солдата Вооруженных сил США по подозрению в краже, сообщает «РЕН ТВ».
Он имеет звание сержанта и перед преступлением нанес жертве травмы. По данным телеканала, американский солдат познакомился с женщиной в интернете, приехал к ней и жил какое-то время. Затем стал избивать, душить. В итоге злоумышленник украл у россиянки 200 тысяч рублей и алкоголь.
После кражи сержанта задержали российские правоохранители.
Ранее стало известно, что военный изначально находился в Южной Корее, где был расквартирован, и уже по собственному желанию прибыл в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru