ХАМАС готово принять предложение Израиля о прекращении огня

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания согласился принять предложение о прекращении огня в секторе Газа, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на его заявление.

Нетаньяху объявил о готовности Израиля к перемирию с ХАМАС

Катар и Египет выступают посредниками на переговорах ХАМАС с Израилем.

Ранее председатель КНР призвал создать независимое палестинское государство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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