ХАМАС готово принять предложение Израиля о прекращении огня
7 мая 202402:01
Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания согласился принять предложение о прекращении огня в секторе Газа, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на его заявление.
Катар и Египет выступают посредниками на переговорах ХАМАС с Израилем.
Ранее председатель КНР призвал создать независимое палестинское государство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru