В Дагестане тренер избил ученика из-за проигрыша в соревнованиях
В Дагестане тренер избил подростка из-за проигрыша на Всероссийских соревнованиях в Оренбургской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на республиканское Министерство спорта.
Злоумышленником оказался Алаудин Атаев из села Карабудахкент, который не работает в государственных спортивных учреждениях и не имеет соответствующего образования. Кроме того, мужчину часто увольняли или выгоняли из спортзалов. Подопечными лжетренера обычно становились дети его знакомых или родственников. К инциденту с избиением юного спортсмена подключились полицейские.
Ранее физрука под Воронежем отстранили от работы после видео с избиением детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru