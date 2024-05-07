В Дагестане тренер избил ученика из-за проигрыша в соревнованиях

Злоумышленником оказался Алаудин Атаев из села Карабудахкент, который не работает в государственных спортивных учреждениях и не имеет соответствующего образования. Кроме того, мужчину часто увольняли или выгоняли из спортзалов. Подопечными лжетренера обычно становились дети его знакомых или родственников. К инциденту с избиением юного спортсмена подключились полицейские.

Ранее физрука под Воронежем отстранили от работы после видео с избиением детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

