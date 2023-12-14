Канье Уэст назначил Гошу Рубчинского главным дизайнером Yeezy

Российского дизайнера Гошу Рубчинского назначили новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy. Об этом сообщил создатель марки рэпер Канье Уэст Уэст на своей странице в соцсети X.

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«YEEZY приветствует Гошу Рубчинского в качестве нового руководителя отдела дизайна», — указано в заявлении.

Уэст назвал Рубчинского «легендарным российским дизайнером» и отметил, что его приход в Yeezy — важное достижение в истории дизайна.

Гоша Рубчинский считается одним из самых известных дизайнеров мира. Он выпускал коллаборации с марками Dr Martens, Levi’s, Burberry, FILA, Kappa, Adidas, а одежду его бренда носили многие знаменитости, в том числе актер Райан Гослинг и рэпер A$AP Rocky, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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