Канье Уэст назначил Гошу Рубчинского главным дизайнером Yeezy

«YEEZY приветствует Гошу Рубчинского в качестве нового руководителя отдела дизайна», — указано в заявлении.

Уэст назвал Рубчинского «легендарным российским дизайнером» и отметил, что его приход в Yeezy — важное достижение в истории дизайна.

Гоша Рубчинский считается одним из самых известных дизайнеров мира. Он выпускал коллаборации с марками Dr Martens, Levi’s, Burberry, FILA, Kappa, Adidas, а одежду его бренда носили многие знаменитости, в том числе актер Райан Гослинг и рэпер A$AP Rocky, пишет Ura.ru.

