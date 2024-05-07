СМИ предрекли обрушение всей обороны ВСУ

Агентство Bloomberg назвало это заметным тактическим успехом. Отмечается, что именно через этот город проходит важный маршрут снабжения Вооруженных сил Украины, который теперь перестал функционировать.

По словам аналитиков итальянского журнала Il Fatto Quotidiano, может произойти эффект домино и скорое обрушение всей обороны ВСУ.

Этот процесс не остановит даже существенная помощь Запада, так как у украинских войск нет ни резервов, ни подготовленных рубежей для отступления.

Ранее стало известно, что подразделения группировки «Центр» Вооруженных сил России взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

