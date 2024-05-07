СМИ: Американского солдата задержали в России по подозрению в краже
7 мая 202400:20
Солдат Вооруженных сил США задержан в России, сообщает NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.
По данным издания, он попался на краже у женщины.
Военный изначально находился в Южной Корее, где был расквартирован, и уже по собственному желанию прибыл в Россию.
Официальных комментариев по данному поводу пока нет. Другие подробности не сообщаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru