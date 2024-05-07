В США прокомментировали сообщения о задержании американского военного в России
Американская администрация знает о предполагаемом задержании в России военного из США, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
По его словам, рекомендуется обращаться в военное ведомство США. «Лучше задать этот вопрос нашим коллегам из Министерства обороны», — указал он.
Ранее стало известно, что российские правоохранительные органы задержали солдата Вооруженных сил США по подозрению в краже. Он имеет звание сержанта и перед преступлением нанес жертве травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru