В США прокомментировали сообщения о задержании американского военного в России

По его словам, рекомендуется обращаться в военное ведомство США. «Лучше задать этот вопрос нашим коллегам из Министерства обороны», — указал он.

Ранее стало известно, что российские правоохранительные органы задержали солдата Вооруженных сил США по подозрению в краже. Он имеет звание сержанта и перед преступлением нанес жертве травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

