В США прокомментировали сообщения о задержании американского военного в России

Американская администрация знает о предполагаемом задержании в России военного из США, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

СМИ: Американского солдата задержали в России по подозрению в краже

По его словам, рекомендуется обращаться в военное ведомство США. «Лучше задать этот вопрос нашим коллегам из Министерства обороны», — указал он.

Ранее стало известно, что российские правоохранительные органы задержали солдата Вооруженных сил США по подозрению в краже. Он имеет звание сержанта и перед преступлением нанес жертве травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеСША

Горячие новости

Все новости

партнеры