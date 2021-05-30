Половина работодателей в России отказывают соискателям с ошибками в резюме

Каждый второй работодатель отклоняет резюме претендентов на вакансию, если в документе есть орфографические или пунктуационные ошибки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование портала SuperJob.

Уточняется, что каждый третий рекрутер (33% опрошенных) считают неприемлемыми ошибки в резюме соискателей на определенные должности, 17% - на любые вакансии.

Четверть опрошенных за год не смогли найти поводов для радости на работе

Из-за ошибок чаще всего отказывают претендентам на позиции редакторов, PR-менеджеров, секретарей, менеджеров по работе с клиентами и топ-менеджеров.

Отмечается, что наиболее строгий отбор заявлений проводится в компаниях с численностью штата от 100 до 1000 сотрудников (63%).

Известно также, что 39% респондентов не считают проблемы с грамотностью причиной для отказа в трудоустройстве.

В опросе участвовали 1000 человек в 253 населенных пунктах России во всех федеральных округах, пишет Газета.ru.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН объяснил, что высококвалифицированный труд в России недооценивается, а диплом перестал гарантировать трудоустройство.

«Многие убедились, что высшее образование хоть и повышает шансы на трудоустройство, но обеспечивает его не всегда. Работодатели в последнее время меньше внимания обращают на диплом, а все больше на практический опыт работы. Другими словами, диплом не всегда гарантирует хорошее трудоустройство», - рассказал он.

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ФОТО: РИА Новости
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