Половина работодателей в России отказывают соискателям с ошибками в резюме
Каждый второй работодатель отклоняет резюме претендентов на вакансию, если в документе есть орфографические или пунктуационные ошибки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование портала SuperJob.
Уточняется, что каждый третий рекрутер (33% опрошенных) считают неприемлемыми ошибки в резюме соискателей на определенные должности, 17% - на любые вакансии.
Из-за ошибок чаще всего отказывают претендентам на позиции редакторов, PR-менеджеров, секретарей, менеджеров по работе с клиентами и топ-менеджеров.
Отмечается, что наиболее строгий отбор заявлений проводится в компаниях с численностью штата от 100 до 1000 сотрудников (63%).
Известно также, что 39% респондентов не считают проблемы с грамотностью причиной для отказа в трудоустройстве.
В опросе участвовали 1000 человек в 253 населенных пунктах России во всех федеральных округах, пишет Газета.ru.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН объяснил, что высококвалифицированный труд в России недооценивается, а диплом перестал гарантировать трудоустройство.
«Многие убедились, что высшее образование хоть и повышает шансы на трудоустройство, но обеспечивает его не всегда. Работодатели в последнее время меньше внимания обращают на диплом, а все больше на практический опыт работы. Другими словами, диплом не всегда гарантирует хорошее трудоустройство», - рассказал он.
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